أخبار مصر | اجتماع طارئ لمجلس 'الصحفيين' لحسم موقف أمانة الصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لمجلس 'الصحفيين' لحسم موقف أمانة الصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماع طارئ قريبًا، لاختيار عضو مجلس آخر، لحسم موقف أمانة الصندوق بعد إعفاء هشام يونس أمين الصندوق السابق من منصبه، وإحالة الاستقالة المُسببة الذي تقدم بها في أكتوبر الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مجلس النقابة كان قد شكل لجنة مكونة من 5 من أعضاء المجلس للتحقيق في الاستقالة، ورفع مذكرة للمجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه الأزمة.

وأكد "شبانة" أن البلاغ الذي تقدم به هشام يونس بتاريخ 7 أكتوبر 2019، برقم 3071، ضد مجلس النقابة السابق والحالي، واتهامهم بإهدار المال عام، في اتهامات مُرسلة، تم حفظه بتاريخ 26 يناير.

وكان مجلس النقابة قد قرر استدعاء استقالة مُسببة تقدم بها أمين الصندوق السابق هشام يونس، اتهم فيها مجلس النقابة الحالي والسابق بالفساد وإهدار المال العام.