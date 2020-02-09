مصر | عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حادثة بشعة، حينما استيقظ الأهالي صباح اليوم الأحد على مذبحة جديدة، حيث عثروا على ثلاث جثث لأب وزوجته وطفلة الرضيعة، مقتولين داخل شقتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثث أسرة بأكملها مقتولة داخل شقتهم، ونجاة ابنهم الثاني من الحادث الأليم.

وفيما يلي تفاصيل تغطية "الخليج 365" للحادث، واعترافات الطفل الناجي من القتل:

مذبحة الهرم| مقتل 3 من أسرة واحدة.. ومصدر يكشف تفاصيل الجريمة

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النيابة تعاين موقع مقتل أسرة وإلقاء جثتين بـ"المنور"

تباشر نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص من أسرة واحد، بمنطقة حدائق الأهرام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة Advertisements كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أشقاء من الأم، والزوج المقتول هو والدها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تشريح 3 جثث لكشف غموض مقتل أسرة كاملة أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم مقتولين، بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير واف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم قال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الأهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم.. وصحيت لقيت ماما مقتولة".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص من أسرة واحدة، بمنطقة حدائق الأهرام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ننشر أسماء ضحايا المذبحة الأسرية بالهرم حصلت "الخليج 365" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا