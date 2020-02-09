مصر | تأجيل محاكمة متهم بقتل آخر لـ3 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بقتل آخر لـ3 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، محاكمة متهم بقتل آخر رميًا بالرصاص بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمود عبدالسلام أحمد طه، وشهرته "كباكا"، بتهمة قتل المجني عليه عبدالحفيظ محمود أحمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عاقد العزم والنية على إزهاق روحه، وفي سبيل ذلك أعد سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، وما أن أبصر المجنى عليه حتى صوب إليه عيارًا ناريًا من فرد، كان بحوزته قاصدا قتله فأحدث إصابات أودت بحياته.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم العمرانية إخطارًا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط قتيل، وبالتوجه إلى مكان الواقعة عثر على جثة المجني عليه، وبالتحري تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، فكلف مأمورية من ضباط القسم لضبطه.

وتم إعداد أكمنة بأماكن تردده حتى ألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الحادث، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.