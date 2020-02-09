مصر | استمرار حبس المتهمين في واقعة "قتيل أبو النمرس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس المتهمين في واقعة "قتيل أبو النمرس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين الثلاثة من بينهم المتهم الرئيسي"مراد"، في مقتل شاب بمركز أبو النمرس، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه لقي مصرعه إثر إطلاق نار داخل محله عمله الخاص به (سوبر ماركت) بأبو النمرس، على يد ثلاثة أشخاص مقيمين بمنطقة الحوامدية.

وتبين أن المتهمين استقلوا "توكتوك" بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، أحدهم تولى قيادة المركبة وقام آخر بتأمينه وفور وصلوهم لمحل عمل المجني عليه، أطلق عليه أحدهم أعيرة نارية وفرا هاربا.



وفجرت تحقيقات النيابة، في وقت سابق مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل الشاب "محمد عبدالحي"، صاحب "السوبر ماركت"، في منطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، حيث كشفت أن المتهم الرئيسي في القضية "مراد.ج.أ"، ليس من أقرباء القتيل كما تم تداوله في بعض المواقع.

