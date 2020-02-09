مصر | بعد تصادم 5 سيارات.. كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصادم 5 سيارات.. كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية كانت بتلقي اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمباحث مرور الجيزة، إشارة من الخدمات المُعينة أعلى الطريق بوقوع حادث دون وقوع خسائر بشرية. على الفور دفع مدير المرور برجال الإدارة، وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام 5 سيارات بينها حافلة ركاب وسيارة إسعاف أعلى الطريق الدائري بالقومية بمنطقة إمبابة اتجاه مدينة 6 أكتوبر؛ بسبب بقعة زيت، ما أسفر عن تهشم زجاج حافلة ركاب وميكروباص.

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، إثر تصادم 5 سيارات، اليوم الأحد، بسبب بقعة زيت، وجار رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وجار رفع حطام الحادث بواسطة أوناش الإغاثة لتجنيب حطام الحادث من نهر الطريق، وتسيير حركة السير إلى طبيعتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.