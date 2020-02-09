مصر | بـ10 آلاف قرص.. سقوط أخطر تاجر مخدرات في أوسيم

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام عامل، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في العقاقير المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 10410 أقراص مخدرة، مبلغ مالي.