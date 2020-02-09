مصر | بـ10 آلاف قرص.. سقوط أخطر تاجر مخدرات في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ10 آلاف قرص.. سقوط أخطر تاجر مخدرات في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسقط رجال مباحث الجيزة، واحدا من أخطر تجار الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وبحوزته أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار.
وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام عامل، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في العقاقير المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 10410 أقراص مخدرة، مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.