مصر | القبض على تاجر خردة داخل شقته بالعجوزة

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كان اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة عن قيام تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة وسط الجيزة، وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد روسي محلي الصنع، 49 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على تاجر خردة عثر بشقته على أسلحة نارية بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.