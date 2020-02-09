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شكرا لقرائتكم خبر عن 240 طالب وطالبة من الجامعات المصرية يؤدون الامتحان الدولي للغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار الدور الأكاديمي الفعّال لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، نظم المعهد اليوم فاعليات الامتحان الدولي للغة الصينية HSK، والذي عقد بمعامل كلية الطب جامعة عين شمس ومدرج البنهاوي بالكلية للمرة الرابعة، بمشاركة ٢٤٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.
وأكدت الدكتورة إسراء عبدالسيد، مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، أن هذا الامتحان الذي عقد تحت إشراف معهد كونفشيوس جامعة عين شمس شهد اقبالاً تاريخيًا من مختلف الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية من بينها كفر الشيخ، الأزهر، المنيا، الإسكندرية، حلوان، عين شمس، إلى جانب مشتركين من منظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن الامتحان عقد في 6 مستويات، بإشراف 22 مدرس من فريق المدرسين الصينيين العاملين بمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس. ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للحصول على المنح الدراسية بأي من كبريات الجامعات الصينية.
وأوضحت «عبدالسيد» أنه قد تم تطبيق إجراءات طبية مشددة على الطلاب والأساتذة والمشرفين، حيث تم خضوعهم للتعقيم قبل الدخول للامتحان، بالإضافة لخضوعهم لجهاز مسح درجة الحرارة للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من عدم وجود أية حالات يشتبه في إصابتها، وأشادت بجهود كلية الطب تحت إشراف الدكتور أشرف عمر، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة شهيرة موسى، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث باشرا كافة التجهيزات والاستعدادات والإجراءات الوقائية قبل وأثناء الامتحان.
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