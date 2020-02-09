شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطمئن على المحاصيل وتتابع صرف الأسمدة واستخراج الكارت الذكي بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالمرور الميداني على مناطق زراعة المحاصيل الشتوية بمختلف المحافظات وضرورة التواجد الميداني مع المزارعيين في الحقول وعلى الأرض الواقع للاستماع لمشاكلهم وبحث كيفية حلها لإشاعة الرضا بين الفلاحين فيما يتعلق بالنهوض بزراعة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح.

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قام الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة محافظة الغربية تفقد خلالها حقول القمح وبعض المحاصيل الشتوية كما قام بالمرور على بعض الجمعيات الزراعية للاطمئنان على مخزون الأسمدة ومتابعة صرفها،

وعقد «الشناوي»، اجتماعا مع قيادات مديرية الزراعة بالغربية لمتابعة إجراءات استخراج الكارت الذكي، كما التقى بمجموعة من المزراعيين لبحث مشاكلهم وذلك بحضور المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ،

يأتي ذلك بينما تواصل الحملة القومية للقمح التابعة لمركز البحوث الزراعية أعمال بالمرور على مختلف مناطق زراعات القمح بالمحافظات وعقد لقاءات مع المزارعين للتوعية بالممارسات الجيدة خلال مراحل نمو محصول القمح وفقا للمساحات الحالية لضمان زيادة الإنتاجية المحصلوي لتلبية إحتياجات البلاد اللازمة لصناعة الخبز المدعم. فيما أكدت تقارير وزارة الزراعة ان المساحات المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 3 ملايين و280 ألف فدان.