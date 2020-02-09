شكرا لقرائتكم خبر عن «مصايف الاسكندرية» توضح حقيقة بناء سور حديدي في شاطئ جليم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانا توضح فيه حقيقة إنشاء سور حديدي مائل بشاطئ جليم العام بحي شرق الإسكندرية. وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور تظهر إنشاء سور حديدي على أسوار شاطئ جليم، ما أثار غضب المواطنين واعتبروه يؤثر على مجال رؤية البحر.

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وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن السور كان قائم بالفعل طوال الفترة الماضية وجرى تعديله ليصبح بشكل مائل.

وأشار إلى أن شاطئ جليم العام يدار من خلال المحافظة ويقصده شريحة عريضة من المواطنين على مدار شهور الصيف، وذلك لانخفاض قيمة تذكرة الدخول.

وأوضح رشاد، أن الهدف من تعديل السور هو تحقيق رؤية أوضح للبحر ومنه تسلل المارة إلى الشاطئ نهاراً وليلاً حفاظاً على ممتلكات رواد الشاطئ ومعدات الصيادين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن السور مفرغ تماماً وغير حاجب للرؤية، قائلا:«قمنا بتعديله وتخفيضه ليكون بشكل شبه أفقي بدلا من الرأسي».