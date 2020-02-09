شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة علاجية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكانة، اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان، لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارة سيادته التفقدية أول أمس لمنطقة عزبة الهجانة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة تتكون من 58 فرداً من الطاقم الطبي، وتحتوي على 17 عياة طبية منها 3 عيادات أطفال، وعيادتين لكل تخصص من تخصصات العظام والنساء والأنف والأذن، وعيادة لكل من الرمد والأسنان والمسالك والجلدية والجراحة، ومعامل دم وطفيليات، إضافة إلى صيدلية متحركة، وعربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع الرأي وأخرى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.

وأضاف مجاهد أن :«سيارتين لتنظيم الأسرة انضمتا للقافلة الطبية، لافتاً إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين، وأمراض الغدة الدرقية والتبول اللاإرادي وشلل الأطفال والسكر».

وأكد مجاهد على توافر 120 صنفاً من الأدوية تغطي كافة الأمراض، مشيراً إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان.

ولفت «مجاهد» إلى أن القافلة تضم موظفاً مختصاً لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء الجراحات والعمليات للمرضي.

وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان

وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان

وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان

وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان