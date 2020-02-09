شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم وتشجيع الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف و حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة و بنك مصر لدعم وتشجيع كوادر الخريجين وتطوير الكفاءات والمتميزين، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة والبنك للمساهمة في تحقيق مستقبل واعد للخريجين.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف الى توفير فرص تدريبية وتوظيفية للخريجين من طلاب كلية التجارة دفعات 2020 وما تليها ( عربي- إنجليزي) من الحاصلين علي تقدير جيد جدا وامتياز في ضوء احتياجات البنك من العمالة واجتياز الاختبارات المقررة ، لافتا الى تنظيم الجامعة ملتقي توظيفي بداية كل فصل دراسي لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتدريب والتوظيف وامتداد البنك بكافة البيانات اللازمة للطلاب الحاصلين على التقدير المطلوب.

جدير بالذكر حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور اسامة سعيد عميد كلية التجارة والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة بالإضافة الي وفد رفيع المستوى من بنك مصر يضم هاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية وعادل عبد اللطيف رئيس قطاع الفروع واحمد النعماني مدير منطقة جنوب الجيزة وجمال عز الدين مدير منطقة شمال الصعيد ولفيف من القيادات البنكية.