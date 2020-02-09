شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في أسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عروسان مصرعهما اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط بأسيوط.

كان تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز. وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وتبين وفاة «مصطفى. ي. م» وزوجته صبيحة زفافهما.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أنه حال قيام أسرة العروسين للمباركة لهما في صباحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكوا في الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيين، وأضافت التحريات وجود تسريب غاز من سخان الشقة، فاختنقا ونتج عنه وفاتهما أثناء نومهما. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى، والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير.