شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» تُعيد تعديلات «الكهرباء» للحكومة لتعارضه مع قانون العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 مرة أخرى إلى الحكومة، بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.

وشهد اجتماع اللجنة الأحد، جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته في مجال انشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء لاى من الافراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد خمسين الف جنيه.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض هي جنحة في حين ان مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على أنها جناية.

وأضاف «أبوشقة»: «نحن أمام تعارض في النصوص العقابية خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء تم النص في بدايته على عبارة مع عدم الاخلال بأى نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابى أشد وأصدرنا نص اخر». من ناحية أخرى وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم «94»لسنة 2015 .

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ويتضمن التعديل، تحديد الأموال أوالأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها،والآصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب .

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الآموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر،أيا كان مصدره ،وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها،كلها أو بعضها في أرتكاب جريمة إر هابية أو العلم باستخدامها ،سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى .

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا ،ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ،وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى .

وشملت العقوبات الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات.

وتستبدل عبارة «الآموال أو الآصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار أليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة ..وتنص بالغرامة الإضافية التي تعادل قيمة الآموالأو الآصول المبنية بالفقرة الآولى من هذة المادة التي استخدمت أو خصصت لستخدام في العمل الإرهابى ،إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.