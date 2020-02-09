شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف» في الإسكندرية تنكس أسوارها على الكورنيش لإتاحة رؤية البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بياناً تعليقاً على تنكيس بعض الأسوار الخاصة بالشواطئ التي تؤجرها على الكورنيش ذكرت فيه أنه «في إطار حرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وسعيها المستمر في التواصل مع المواطنين وفي ضوء ما تم تداوله على بعض ماوقع التواصل الإجتماعي بخصوص ما تم تعديله للسور الحديدي لشاطئ جليم العام لتحسين مجال الرؤية على البحر طبقاً لتوجيهات الوزيرالمحافظ».

وأضاف البيان: «حرصاً على إيضاح الصورة كاملة للمواطنين يجب الإحاطة أن هذا السور خاص بشاطئ جليم العام الذي يدار من خلال المحافظة ويخدم شريحة عريضة من المواطنين نظراً لإنخفاض قيمة تذاكر الدخول والهدف من هذا السور هو منع تسلل المارة إلى الشاطئ نهاراً وليلاً حفاظاً على ممتلكات رواد الشاطئ ومعدات الصيادين في تلك المنطقة».

وتابع: «ما حدث من تعديل في السور المقام ماهو إلا لتحقيق رؤية واضحة للبحر ولحماية ممتلكات المواطنين من رواد هذا الشاطئ بنفس الوقت، وذلك بالرغم من أن هذا السور مفرغ تماماً وغير حاجب للرؤية فقد تم تعديله وتخفيضه ليكون بشكل شبه أفقي بدلا من الرأسي، الأمر الذي يسهم في تمتع المارة على الكورنيش برؤية البحر ويمنع النزول والتسلل إلى الشاطئ عبر سور الكورنيش للأسباب التي تم ذكرها سابقاً». وأهاب البيان بالمواطنين تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وهي الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.