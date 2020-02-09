شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يلتقي السيسي ويشيد برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان إن «الأمين العام والرئيس السيسي بحثا التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط».

وكان جوتيريش وصف العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بأنها «واحدة من أهم الشراكات»، مضيفا في حديث للصحفيين على هامش القمة أنها «شراكة ملتزمة بالاستجابة لقلق وتطلعات الشعب الإفريقي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل لنا جميعا».