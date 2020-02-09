شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادي الجديد بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنارة مساجد محافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية، وقال الوزير على هامش زيارته اليوم إلى الوادي الجديد إنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على البدء في إنارة خمسة مساجد بالطاقة الشمسية كبداية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمساجد الوادي الجديد.

وكانت زيارة وزير الأوقاف للوادي الجديد شملت افتتاح مسجدين وتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وافتتاح الدورة التثقيفية لمعلمي التربية الدينية في الوادي الجديد.