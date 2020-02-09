شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب يهاجم البنوك: «مجرمة وتذل الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعض البنوك «لم يسمها» قائلا: «هناك بنوك مجرمة ومُبتزة تقوم بتوقيع المستثمر على شيكات ضمان وهي «جريمة»، موضحاً أن البنك المركزي ألغى هذا الإجراء ووضع بدلاً منه سندا إذنيا فقط، وتابع: «البنوك كانت بتذل الناس وبيعملوا مؤتمر في سويسرا والغردقة من دم الصناع».

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وأضاف: «ظاهرة غناء البنوك وثرائها الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك في الأصل قائمة على خدمة الناس لكنها تجزر الصناع والمستثمرين ويطلعوله خوازيق طول النهار وبعدين يتباكوا على الصناعة».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزير الكهرباء وممثلين عن المصنعين والغرف الصناعية لمناقشة إمكانية دعم الكهرباء للمصانع.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور في نصابها الصحيح»، مطالبا الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا: «أى مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، في حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها»، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيرهما.