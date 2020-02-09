شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتي بدأ التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بوحدتي الهنادي والدبابية، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، حيث أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال والتي تخطت نسبة 90 %، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها نهاية شهر فبراير الجاري.

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وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بوحدة صحة الهنادي، مشيدة بمعدل التنفيذ الذي تخطى 80%، موضحة أن الوحدة تخدم أكثر من 10 آلاف مواطن، حيث يتم تجهيزها وفقًا الأعلي معايير الجودة الإنشائية.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب الأسرة بالعديسات بحري، ووجهت بسرعة تطوير الوحدة لخدمة الأهالي على أن تتضمن أغلب التخصصات الطبية.

وأشار "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة والسكان، حرصت خلال جولتها على التحدث مع المواطنين وشرح مميزات المنظومة الجديدة لهم، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

وتابع "مجاهد" أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.