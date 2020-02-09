شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة 31 رئيس دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات قمة «إسكات البنادق» الإفريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه.

وفي بداية القمة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إن القارة الإفريقية فقدت مؤخرًا أحد أبنائها المخلصين وأحد رواد العمل الإفريقي المشترك رئيس كينيا الأسبق دانيا آراب موي»، وتقدم الرئيس بالتعازي للرئيس الكيني وللشعب الكيني الشقيق، طالبًا من حضور القمة الوقوف دقيقة حداد على الرئيس الكيني الأسبق.

وتقدم الرئيس بالتهنئة لرؤساء موريتانيا وتونس والجزائر الذين تولوا مناصبهم مؤخرًا. وأعرب الرئيس عن الشكر للجانب الإثيوبي على حسن الاستضافة خلال فعاليات القمة. وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس دولة جنوب إفريقيا راما فوزا خلال عام 2020.