شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط صرف حافز «1000 جنيه» لمعلمي النظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019/2020، بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً عن الفترة من 1 أكتوبر 2019، حتى 30 يونيو 2020.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً رسمياَ لجميع المديريات التعليمية، كشفت خلاله عن ضوابط صرف هذا الحافز.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل، وأن يكون شاغلاً للوظيفة بصفة أصلية، أو منتدباً للتدريس أو التوجيه في النظام التعليمي الجديد، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيصرف الحافز لمعلمي رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة لقاعة رياض الأطفال شهرياً وتقديرها المتوسط 120 حصة شهرياً بناءاً على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

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ويصرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة داخل الحجرة الدراسية شهرياً وتقديرها المتوسط 160 حصة شهرياً، بناءا على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

أما عن موجهي رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يصرف الحافز بنسبة الزيارات الصفية التي يؤديها الموجه خلال الشهر الميلادي إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهرياً، وتقديرها في المتوسط 40 زيارة شهرياً وعلى ألا تقل الزيارة الصفية عن فترة دراسية كاملة (حصتين)، بناءاً على تقرير الموجه الأول.

أما عن الموجه الأول بالإدارة التعليمية، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهرياً، بما يتناسب وطبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد، ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناءاً على تقارير الموجه العام.

وبشأن الموجه العام، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط له متابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية، بالإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد، على أن يقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز للموجه العام، بناءاً على تقرير مدير عام التعليم العام بالمديرية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى جواز الجمع بين الحافز التجريبى، والحافز المخصص لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.