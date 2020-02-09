شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: 10 قمم عالمية دافع فيها السيسي عن حق إفريقيا في السلام والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إنه «اكتمل اليوم عام على تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية في أديس أبابا في فبراير 2019، وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، تعاملت مصر مع هذه المهمة باعتبارها ثقة تقدرها من قادة الدول الإفريقية، وعلى مدار هذا العام تحركت القيادة المصرية على أكثر من صعيد من أجل مصالح شعوب إفريقيا، ومن أجل تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وبين الشعوب الإفريقية وبعضها البعض».

وطبقا لتقرير أعدته «الهيئة العامة للاستعلامات»، فقد جاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قارات العالم دفاعاً عن مصالح إفريقيا، ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم.

فعقب القمة الإفريقية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في إفريقيا.. ثم في القمة الإفريقية الأوروبية في النمسا ثم في منتدى الصين- الإفريقي في بكين.. ثم في القمة اليابانية – الإفريقية (تيكاد) في طوكيو، وقمة الدول السبع الصناعية في باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في أوساكا باليابان، ثم في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قمة التعاون بين مجموعة العشرين وإفريقيا في ألمانيا ثم القمة الإفريقية الروسية في سوتشي ثم القمة البريطانية – الإفريقية للاستثمار في لندن يناير 2020، وفي كل هذه الملتقيات العالمية وغيرها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي خير معبر عن قضايا القارة الإفريقية ومدافع عن حقوقها ومصالحها.

وعلى الصعيد الإفريقي الإفريقي شهد الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى وهي أكبر دفعة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة، ومن أجل تعزيز السلم والأمن في إفريقيا قام الرئيس بجهود خلال اللقاءات الإفريقية الثنائية والجماعية.. كان من بينها دور مصر في التقريب بين كينيا والصومال، وكذلك دعم الرئيس السيسي لمبادرة إسكات البنادق في القارة الإفريقية (2020)، إضافة إلى دور مصر البناء إزاء التطورات التي شهدها السودان، وكذلك جهود مصر من أجل التسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا.

وعلى صعيد العلاقات بين مصر والشعوب الإفريقية بذلت مصر جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه فنظمت مصر منتدى الاستثمار في إفريقيا، والملتقى الاقتصادي العربي الإفريقي، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الإفريقي.. وصدور توجيهات لكل أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات والتي نفذت العديد من برامج التعاون في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والري والدبلوماسية والبيئة والشباب والرياضة والصناعة وبناء الكوادر والقدرات البشرية وغيرها.

وأضاف التقرير أن السيسى قد شارك منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية التي تولى رئاسة عدد منها بالمشاركة مع قادة العالم في 4 قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وكان في كل هذه القمم مدافعا قويا وصريحا في المطالبة بحقوق الشعوب الإفريقية في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء.

ويرصد التقرير أن عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي قد شهد نشاطا مكثفا من جانب الرئيس سواء على المستوى الإفريقي الجماعي أو المستوى الثنائي، كان من بين هذا النشاط: الدورة العادية الـ32 لجمعية الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء والزعماء والتي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتسلمت خلالها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وجاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢ خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية.

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وقام الرئيس السيسي بجولة في غرب إفريقيا شملت دول غينيا وكوت ديفوار والسنغال دعماً لعلاقات مصر بدول غرب القارة وبحث سبل تحقيق التعاون الاقتصادي مع دول هذه المنطقة، كما زار الرئيس دولة السنغال، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري للسنغال.

وأشار تقرير «هيئة الاستعلامات» إلى إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في قمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف إزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.

وعلى المستوى المصري الإفريقي، تم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، وتتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستثمار بالقارة، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.

وفي مجال الطاقة، عملت مصر فى إطار توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقى، على دعم جهود الدول الإفريقية لتوليد الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ظل المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، منذ تدشينها عام 2015، والتى تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وأطلقت مصر التعاون مع الاتحاد الإفريقى والصين مبادرة لتوصيل الكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقى.

وفي مجال النقل، تم إطلاق الطريق البرى القاهرة- كيب تاون، فضلا عن خطط الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، وأطلقت وزارة الطيران المدني خطوط شركة مصر للطيران إلى كل من مدينة دوالا الكاميرونية، وكيجالي الرواندية، وأبيدجان الإيفوارية.

كما قدمت مصر نموذجًا استرشاديًا لدول القارة، وتحقيق أجندة إفريقيا للتعليم العالي، وأصدرت مصر حزمة من التشريعات الداعمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم حق المرأة في التعليم، كما تم افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا بجامعة الأزهر، وتم تشكيل لجنة مختصة بالشؤون الإفريقية بالأزهر الشريف، وتنظيم قوافل إغاثية وطبية لمساعدة المحتاجين وعلاج غير القادرين، وقوافل دعوية لنشر ثقافة التعايش والتسامح بدلًا عن الكراهية والعنف، إضافة إلى استقبال طلاب 46 دولة إفريقية للدراسة بجامعة الأزهر ومعاهده، وتدريب الأئمة الأفارقة على آليّات مواجهة الأفكار المتطرفة والتعامل مع القضايا المُستحدَثة.

وفي مجال الشباب والرياضة:

نظمت مصر ملتقى الشباب العربي الإفريقي في مدينة أسوان، التي أصبحت عاصمة للشباب الإفريقي، كما نظمت مصر العديد من البطولات الرياضية الكبرى، منها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وبطولة إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة التي فاز بها المنتخب الأوليمبي المصري، وبطولة إفريقيا للأندية الأبطال فى الهوكى، ونظمت مصر أول دورة تدريبية دولية للجمباز العام فى إفريقيا وأول دورة ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2020 بمشاركة 42 دولة إفريقية، ونظمت وزارة الشباب والرياضة العديد من الملتقيات الرياضية من بينها ملتقى الشباب الإفريقي حول المواطنة والتنمية بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من ٢٠ دولة إفريقية، خلال الفترة من ١٣ الى ١٩ ديسمبر 2019، كما طرحت مصر إنشاء أول هيئة إفريقية لمكافحة الفساد الرياضي.