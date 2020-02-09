شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الانسان»: مركز الصف مهمل منذ أكثر من 30 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مركز الصف مهمل منذ أكثر من 30 سنة رغم أن المراكز المجاورة للمركز الصف تتمتع بكافة الخدمات من صرف صحى ورصف للطرق وغيرها من الخدمات الصحية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، أن مركز الصف منذ عشرات السنين لايوجد به صرف صحى، وهو أسوأ مركز خدمى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور تنص مادتة78، في فقرتها الأولى على «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية».

وأكد «عابد» أن مركز الصف يوجد به 17 الف فدان أضيرت بسبب مصرف كوم إمبو الذي أتلف الزرعات هناك مما إضر المواطنين للزراعة بالجبل مما أدى لتسريب المياة على المنازل، مؤكدًا أن الصف لا يوجد بها صرف صحي أو زراعي ولا شبكة طرق رغم إدراج مشروع الرصف الطرق في خطة الحكومة سنة 1978 وإلى الآن 2020 لم يتم تنفيذة، وتابع: «حق أهالينا معلق في رقابنا، والمواطنين لا يستطيعون السير على طريق نزله عليان ولا حتى يدفنوا موتاهم، وطريق الصف الداخلى به 150 مطب صناعى ويحتاج لإزدواج».

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وأشار إلى أن هناك أحياء بمحافظة الجيزة ومنها الدقى والعجوزة والمهندسين يتم رصف الطرق الداخلية والشوارع بها سنويا، والناس في الصف يئست خلاص.

و قال محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة، إن نزلة عليان بالصف مظلومة في الخدمات والمرافق وينقصها الكثير، من المرافق ولا نألو جهدا لإستكمال تلك الخدمات من جانب محافظة الجيزة، وتم تحديد مبلغ 10 مليون جنية في خطة المحافظة «2019/2020 للإنتهاء من الخدمات والمرافق بمركز الصف وسيتم الرصف بعد الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمركز ونتابع يوميا مع شركة المياة والصرف الصحي وسيتم الإنتهاء من المشروع الصرف الصحي في مارس القادم.

وقال خيري مرسي رئيس مدينة الصف، إن المدينة شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي بفضل جهود النواب وعلى رأسهم النائب علاء عابد الذي يواصل العمل داخل المركز لخدمة المواطنين، وهناك عدد من الطرق تم فعلًا رصفها بالصف وهى عرب العبايدة، والشيخ صالح، وشارع الجيش، وشارع الكرنك، والسبيل، والواي، والشبوبك، ويوسف السباعي، وأيضا تم توصيل الغاز الطبيعي للمركز.

وأكد أن مشروع الصرف الصحي سيتم الإنتهاء منه في أبريل المقبل وسيتم توصيل الخدمات والتوصيلات للمنازل خلال 6 شهور مما يعنى الإنتهاء في أكتوبر القادم من أعمال الصرف وبعدها سيتم رصف جميع الطرق ومنها طريق «جبانه نزلة عليان».