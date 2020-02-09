شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يرفع مطالب المصنعين بدعم الطاقة وفواتير كهرباء المصانع لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ردا على طلبات المصنعين وأعضاء مجلس النواب بدعم الطاقة وفواتير كهرباء المصانع إنه سيرفع مطلبهم إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها، وإذا قرر مجلس الوزراء ذلك سينفذه.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أجمعت أمس الأحد، لمناقشة طلبات عدد من المصنعين وممثلين عن الغرف الصناعية، بخفض قيمة فواتير الكهرباء وجدولة ديون وإسقاط فوائد الدين عن فواتير الكهرباء.

وقال الوزير إن عملية جدولة الديون قائمة ويتم العمل بها، «ومن لديه حالة تريد الجدولة فليرسلها» وفيما يخص أسقاط الفوائد أو الديون، فإن وزارة الكهرباء نفسها تدفع التزاماتها بفوائدها كاملة، وهذه هي الحوكمة التي يعمل بها الوزير، وقال:«عندنا حكومة نعمل بها وأنا لا أحيد عنها مهما كان الشخص.. أما تقسيط الديون فهي قائمة ومعمول بها».

وأكد «شاكر» للصناع واللجنة البرلمانية أنه سيرفع مطالب المصنعين بالتفصيل لرئيس مجلس الوزراء، لأنه (أي رئيس الوزراء) يركز دائماً في كل اجتماعاته على كيفية رفع أداء الصناعة في مصر.

كان عدد من ممثلي المصانع والغرف والمدن الصناعية استعرضوا مشكلاتهم الخاصة بارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع، ومشكلة القسط الثابت للمصانع، «المحاسبة على الحد الأعلي الذي يستخدمه المصنع في مدة 15 دقيقة»، ورد وزير الكهرباء أنه لا يمكن تعديل هذا السعر حتى وإن لم يستخدمه المصنع، موضحاً أن شركة الكهرباء استثمرت في هذا المكان بإمكانيات طلبها المصنع نفسه، وبالتالي فتكلفة هذا الاستثمار يجب ان يتم استردادها، قائلاً: «المصنع طلب ألف ميجا وات.. فوضعنا إمكانياتنا بهذا المكان بهذه القدرة، فإذا استخدم 100 ميجا وات فقط وتم حسابه عليها فقط ستخسر هذه المحطة.. وهذا المنطق ليس بدعة مصرية ومعمول به بكل دول العالم».

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة إن خفض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع ١٠ قروش للكيلو وات سيكلف بين ٦ ل١٠ مليار جنيه مما سيدفع الوزارة للتحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.

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وأضاف شاكر «لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعى في مصر، وكلما زاد استهلاك الصناعة كلما سيقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل».

وأشار الوزير إلى أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل ( نقل الكهرباء من خطوط ومحولات) ل ٥٠٠ كيلو وات خلال ٤ سنوات بتكلفة ٥٣ مليار جنيه، وتابع«هذه الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين حتى لا يسقط هذا القطاع لعدم وجود تمويل لشبكات النقل والتوزيع».

وأشار الوزير إلى أن الدولة قدمت في موازنة 2019/20 دعم 4 مليارات جنيه للكهرباء، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم بـ 16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء، لافتا إلى أن وزاته لها ديون 57 مليار جنيه.

كان النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب طالب بضرورة خفض أسعار الكهرباء للمصانع لما يلعبه القطاع الصناعى من دور في تنمية الصادرات والتشغيل والقضاء على البطالة ورفع مُعدلات النمو، قائلا «مش هندعم اللى قاعد قدام التليفزيون ونترك المصانع» مشيراً إلى انخفاض سعر الدولار لأقل من 16 جنيه، وارتفاع قدرة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي، وقال متحدثاً عن مطالب المصنعين قائلاً :«سعر الصرف نزل والناس متعشمة خاصة بعد مبادرة الرئيس السيسي بدعم المصانع المتعثرة».

فيما قال النائب مصطفي السلام وكيل اللجنة، أن قطاع الصناعة هو من دفع فاتورة رفع الدعم عن الطاقة، حتى أصبحت الصناعة في حالة «احتضار» وقال إن الوزارات المختلفة تتعامل مع الصناعة باعتبارها «بنكاً لسحب الفلوس منها». مشيراً إلى أن قطاع النسيخ يعمل بـ30% من إنتاجه وتم تسريح نحو 20% من العاملين بهذا القطاع.

وأشار السلاب إلى أن دول المغرب والسعودية وتركياً تدعم المصانع بـ20% في الكهرباء، بجانب 15% لدعم الصادرات.

ورد وزير الكهرباء محمد شاكر أن الصناعة هي أهم أسباب رفع شأن مصر، ولكن هذه المطالب موجهة جميعها للحكومة، بجانب أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس عالية وأن مدخلات التصدير لم تشهد زيادة بهذا الحجم الذي سمعته باللجنة، وتابع: «هنريح الناس بما يتوافق مع الحوكمة.. وعندم يتم رفع الدعم نهائياً يمكن وقتها تحرير سعر الكهرباء وربما يلجأ البعض لشراء الكهرباء من جهات أخرى غير الحكومة».