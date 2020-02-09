شكرا لقرائتكم خبر عن «عنبة»: قمنا بملحمة لمواجهة «كورونا» والعالم شهد لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، شهد لها العالم بالكفاءة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عنبة»، خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لمواجهة فيروس كورونا، أن السلطات المصرية استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلتهم من مدينة «ووهان» الصينية بمقاطعة هوبا، بكفاءة كبيرة، كما تمكنت من استعادة 32 صيادًا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من 3 شهور.

فيما استعرضت الدكتورة أميرة السيد، رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني، خلال الاجتماع، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين ولمواجهة تسلل الفيروس إلى البلاد، من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وشملت الإجراءات رفع درجة الاستعدادات القصوي بالمطارات المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في الحجر الصحي بجميع المطارات، والتي تتولي الكشف على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الصين سواء على الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، وإتباع كافة المعايير والتعليمات الدقيقة من أجل تطبيق أعلي درجات الوقاية وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

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وقالت «السيد»، إن جميع عيادات الحجر الصحي بالمطارات المصرية مزودة بكافة الاستعدادات والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالفحص الطبي، وأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، واجراء متابعة دقيقة مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع فيروس «كورونا» للحد من انتشارة والتواصل بشكل يومي، ومتابعة المنشورات الدورية، والاجتماع مع الحجر الصحي المنوط باستقبال الرحلات في مطار 2، 3 لاتخاذ الإجراءت الطبية والوقائية وإعداد بيان بحالة المخاطر، فإذا كانت النسبة منخفضة يتم مناظرة الركاب على كل الرحلات، أما إذا كانت متوسطة يتم توزيع كروت المراقبة الصحية على جميع الرحلات وإملائها للمتابعة، وأخيرًا إذا كانت النسب مرتفعة يتم تعليق الرحلات بناء على تعليمات وزارة الطيران المدني.

وأضافت أنه تم عقد اجتماع للتوصل لتوصيات وتحديد درجات مخاطر والخطط البديلة والتواصل مع وزارة الصحة للتأكد أن الإجراءات المتبعة سليمة، لافتة إلى أن الاجتماعات استمرت حتى إجلاء المصريين القادمين من مدنية «ووهان»، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والكشف على جميع الركاب القادمين من الصين، وتطبيق معايير أعلى درجات الوقاية من خلال عيادات الحجر الصحي المزودة بكافة المستلزمات والمتابعة الدقيقة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشارت «السيد» إلى أنه تم تقييم المخاطر ووضع خطط بديلة واتخاذ جميع التدابير الوقائية بجميع المطارات، وكذلك التأكيد من التزام العاملين بتعليمات الحجر الصحي واتباع التعليمات الخاصة بتهوية المكان وغسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف.

وقال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة من عدد من الدول ومنها تطهير الحاويات ومواجهة طرق الانتشار، مضيفًا أنه تم إدخال بعض الدول التي وصل إليها كورونا ضمن قائمة الدول التي يتم تطبيق المعايير عليها مثل سنغافورة واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

وأشار «إمام» إلى طرق فحص الركاب القادمين إلى مصر، من خلال قياس درجة الحرارة عن بعد من خلال الجهاز الموصى به من منظمة الصحة العالمية ولو هناك اشتباه يتم تحقيق الفرز الثانوي والفحص الثانوي والوبائي وفي حالة التأكد أو الاشتباه يتم الشخص إلى مستشفى الحميات.