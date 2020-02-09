شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: ليبيا تشهد تصعيدًا خطيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رئاسته الناجحة للاتحاد الأفريقي، وعلى الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد تحت قيادته، وفي مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد، وتنفيذ أركان أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

ولفت إلى أن شعار القمة «إسكات البنادق» يأتي لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا«، وهو موضوع يتلاقى مع أهداف وأولويات الجامعة العربية، حيث يتشارك في نفس التطلعات، ويواجه ذات التحديات، وأضاف: نؤمن بأنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية الشاملة بمعزل عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الإقليمي، ومن ثم يتوجب العمل المشترك على معالجة التحديات الأمنية وجذور الأزمات السياسية التي تزعزع استقرار الدول وتعطل خطط التنمية المستدامة .

واضاف إن ليبيا تشهد تصعيداً خطيراً للأزمة الدائرة هناك، بعد مرور أكثر من 10أشهر على اندلاع العمليات القتالية حول طرابلس وتعدد مظاهر التدخلات العسكرية الخارجية السافرة والمكشوفة فيها؛ مضيفا أن الجامعة العربية تتحمل المسؤولية من أجل تسوية هذا النزاع ومرافقة الليبيين إلى بر الأمان.

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وأعرب أبوالغيط في كلمته في أعمال القمة الإفريقية في دورتها الـ 33 في إثيوبيا، عن تقديره لحرص الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجامعة على تثبيت الهدنة القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتفق عليها في قمة برلين، وذلك كله وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات وفي إطار الدور القيادي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وتابع، لقد عملنا سوياً لمرافقة الأشقاء في السودان في عملية الانتقال السياسي منذ أبريل الماضي، حيث أقدمت الجامعة العربية على جملة من المساعي الحميدة مع الأطراف المعنية، كما شارك الاتحاد الافريقي في رعاية عملية وساطة بشكل أفضى إلى الاتفاق على وثائق الانتقال إلى السلطة المدنية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون لدعم الصومال ومساندة حكومته في مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار على أراضيه وإنجاح خطط التنمية الوطنية التي أقرها والاستحقاقات الانتخابية والدستورية التي يعد لها؛ فضلا عن مساندة جزر القمر وكل ما يصب في دعم استقرارها وخطط التطوير السياسي والاقتصادي التي أطلقها الرئيس غزالي عثمان، بالإضافة إلى استكمال مسيرة السلام في جنوب السودان، والبناء على المصالحات التاريخية التي يشهدها القرن الأفريقي، والقضاء على التهديدات الإرهابية والأمنية التي تمس أمن واستقرار دول الساحل.

وثمن أبوالغيط دور للاتحاد الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة.