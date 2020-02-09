شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وأمطار على بعض المناطق غدًا.. والقاهرة 17 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا غائم على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غائم أحيانًا مع شبورة صباحًا على شمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء والغردقة وغائم أحيانًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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ويتوقع الخبراء رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر. ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10- 17»، الإسكندرية «12– 16»، قنا «9- 19»، الأقصر «8- 19»، أسوان «10 – 20».