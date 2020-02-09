«التنمية المحلية» تطلق ورشة عمل لدعم وتنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت ورشة العمل التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية ابتداء من الأحد ولمدة 3 أيام لرفع بناء القدرات الاقتصادية من أجل تطوير التكتلات وسلاسل القيمة- اقتصاديات التكتلات وفحص مبادرات التكتلات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة ويشارك في الورشة 30 متدرباً من محافظات أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج ويحاضر فيها خبراء التنمية الاقتصادية من الوزارة والبنك الدولي، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بدعم وتطوير التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي تتضمن دعم تطوير وتنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، وكذا تشكيل فريق يتولى عمل متابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لكل تكتل اقتصادي.
تتضمن ورشة العمل مفهوم التكتل الاقتصادي كأداة للتنمية الاقتصادية ومنهجية رسم خرائط التكتلات والتكامل الاقتصادي بين المحافظات في الأقاليم الاقتصادية على مستوي الجمهورية وخصائص ونقاط التركيز في اختيار مبادرات التكتلات وعرض بعض النماذج الأقليمية الناجحة مثل برنامج التنافسية الأقليمية في يوركشير بالمملكة المتحدة وتكتل الزهور الهولندية .
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي في أطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي في المحافظات ورفع مستوي السكان وزيادة دخلهم وتأهيلهم للعمل في تنمية اقتصادهم المحلي وتوفير فرص عمل وبناء قواعد بيانات ومؤشرات أداء مختلف القطاعات بالاقتصاد المحلي.
كما تأتي ورشة العمل استكمالاً لجهود الوزارة في تكوين فرق اقتصادية في المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية للمحافظات وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لكل محافظة وفقاً للاقتصاديات المحلية والإمكانات المتاحة والتكامل الاقتصادي مع المحافظات القريبة منها وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية وتعبئة الموارد الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وأعمال البنية الأساسية ودعم اللامركزية الاقتصادية وتشجيع المنظمات المحلية وغير الحكومية على القيام بدور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية.
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