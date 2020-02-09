شكرا لقرائتكم خبر عن االتنظيم والإدارة: «طاقات» موقع إلكتروني لتسجيل أصحاب المعاشات كخبراء في تخصصهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورة صالح الشيخ رئيس التنظيم والادارة أنه من المقرر أن يطلق الجهاز قريبًا الموقع الإلكتروني طاقات والذي يشمل قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين، ويمكن لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش تسجيل بياناتهم كخبراء كلاً في مجال تخصصه، ويتوفر بالقاعدة ملف شخصي لكل خبير فيه كل المعلومات الأساسية والإضافية المتعلقة بالتخصص وسيتاح فيها التقديم الإلكتروني من قبل الخبير على أن يقوم الجهاز بالتأكد من صحة البيانات وتدقيقها، ثم إضافتها للقاعدة.

وجاء ذلك على هامش احتفالية بعنوان «يوم الوفاء» بقاعة المؤتمرات بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، للقاء عدد من العاملين بالجهاز ممن تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن المعاش، إيمانًا وعرفانًا بمجهوداتهم المخلصة التي أسهمت في مسيرة عمل الجهاز ومكنته من أن يصبح بيت خبرة متميز تستعين به الجهات داخل وخارج مصر.

وأكد الدكتور صالح الشيخ على اهتمام وتقدير القيادة السياسية بالمجهودات التي قدمها هذا الجيل العظيم من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتمثل ذلك في التوجيهات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات منها رفع الحد الأدنى للمعاشات، وسداد الأموال المستحقة للتأمينات لدى الدولة.

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كما أكد الشيخ في كلمته على تقديره لعطاء العاملين السابقين بالجهاز لما بذلوه من جهود مثمرة وبناءة في أداء واجباتهم الوظيفية، وأن دورهم الريادي لا يمكن إغفاله في كل مرحلة من تاريخ الجهاز.

وأكد أيضاً على أن دورهم التنموي في خدمة وطنهم الغالي مصر لا يقتصر على وجودهم في الجهاز الإداري للدولة، وأنهم أمام مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي مرحلة نقل خبراتهم التي اكتسبوها عبر السنوات، ومواصلة رحلة العطاء بلا حدود.

واوضح ان الجهاز أولى لذلك اهتماما كبيراً تمثل في طرح برنامج «بداية جديدة» ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب منذ العام الماضي موجه المقبلين على بلوغ السن القانونية للمعاش لتنمية مهاراتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح للحياة لمرحلة ما بعد التقاعد.

وتضمنت الاحتفالية عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي تستعرض دور الجهاز وتاريخه وأهم إنجازاته ومشاريعه والملفات التي يعمل عليها خلال الفترة الحالية.

وفي نهاية اللقاء وجه المشاركين الشكر لرئيس الجهاز على تنظيم هذا الحدث المتميز، الذي مكنهم من التواصل مع زملائهم بالجهاز، وأنهم يشعرون بالفخر دائماً بأنهم جزء من صرح حكومي متميز يعمل على الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وخدمة مصرنا الحبيبة، من جانبه أكد رئيس الجهاز على أن هذا اليوم هو بداية للعديد من اللقاءات الدورية وأن التواصل سيكون بشكل دائم وأنهم دائماً محل ترحيب وتكريم في الجهاز.