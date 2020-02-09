شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: لأول مرة زيادة عدد منازل الإحلال والتجديد بالنوبة إلى 720 مسكنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لأول مرة تمت الموافقة على مضاعفة عدد المنازل المدرجة ضمن خطة أعمال الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة إلى 720 منزلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 324 مليون جنيه، بالإضافة إلى 363 منزل جار العمل فيها بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه وبنسب تنفيذ تتراوح بين 11% و88 %.

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واأضاف أنه تمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع التنموى الضخم، بعد أن كانت خطة العام الماضى تتضمن 263 منزل فقط، لافتاً إلى أن ذلك يأتى ضمن مشروع الإحلال والتجديد الذي تشهده قرى مركز ومدينة نصر النوبة حيث أن المستهدف من المنازل التي تحتاج إلى إحلال وتجديد 3742 منزل تم حصرها في الفترة الماضية.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المتواصلة للإجراءات التنفيذية لهذا المشروع الحيوى والذى يأتى في مقدمة المطالب الجماهيرية لأبناء النوبة، مشيداً بالدعم المستمر لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالجودة المطلوبة لتوفير مساكن آمنة ومناسبة لأهلنا بقرى مركز نصر النوبة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن مصطفى مدير عام الإسكان بأن أعمال الإحلال والتجديد يتم تنفيذها للمنازل المستهدفه داخل ال ٤٤ قرية بنصر النوبة من خلال إتباع الأساليب الفنية والهندسية اللازمة لتقوية وتدعيم التربة وتجنب حدوث أي هبوط أو إنخفاض في مستواها للحفاظ على سلامة المبانى والمنشآت المقامة عليها، مشيراً إلى أنه سبق البدء في أعمال الإحلال وإجراء العديد من الأبحاث العلمية لدراسة طبيعة التربة الإنتفاشية من خلال قيام المركز القومى للبحوث بأخذ عينات من التربة لعمل حل هندسى لها بهدف عدم حدوث أي تشققات مرة أخرى بها.