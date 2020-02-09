شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ردًا على مطالب المصانع بدعم الطاقة: «الكلام ده يوجه للحكومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، طلبات المصنعين وأعضاء مجلس النواب، بدعم الطاقة وفواتير كهرباء المصانع، وقال إنه سيرفع مطلبهم إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها، وإذا قرر مجلس الوزراء ذلك سينفذه، «وكلامكم كله يوجه للحكومة وليس للوزارة».

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كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد اجتمعت، الأحد، لمناقشة طلبات عدد من المصنعين وممثلين عن الغرف الصناعية، بخفض قيمة فواتير الكهرباء وجدولة ديون وإسقاط فوائد الدين عن فواتير الكهرباء.

وقال الوزير إن عملية جدولة الديون قائمة ويتم العمل بها، و«من لديه حالة تريد الجدولة فليرسلها».

وفيما يخص إسقاط الفوائد أو الديون، أوضح شاكر أن وزارة الكهرباء نفسها تدفع التزاماتها بفوائدها كاملة، وهذه هي الحوكمة التي يعمل بها الوزير، وقال: «عندنا حكومة نعمل بها وأنا لا أحيد عنها مهما كان الشخص».