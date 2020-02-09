شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد العمل بوحدتي صحة «الشيخ موسي والحبيل» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحداتى طب الأسرة «الشيخ موسي، والحبيل»، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحداتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

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وقال مجاهد إن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسي، والتي تخدم حوالي 24 ألف مواطنا، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار واطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الإنتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتى تخطت نسبة 80%.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتي تخدم حوالي 23 ألف مواطنا، مشيدة بمعدل التنفيذ، موضحة أنه جار توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.