شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رؤساء موريتانيا وتونس والجزائر على مناصبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لكل من رئيس موريتانيا محمد ولد غزواني، ورئيس تونس قيس سعيد، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون الذين تولوا مناصبهم خلال عام 2019 . ورحب الرئيس السيسي- خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا- بملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رؤساء سكرتيريات التجمعات الإقليمية الاقتصادية، وممثلي بقية أجهزة وآليات الاتحاد الإفريقي. وأعرب السيسي عن امتنانه لإثيوبيا على حسن استضافتها للقمة.

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