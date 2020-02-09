شكرا لقرائتكم خبر عن المشردون فى الأرض.. سخرية على تويتر من عبد الرحمن عز بسبب "سباكة بيته" ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشردون فى الأرض، كان هذا عنوان لموجة سخرية من الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز، فى بريطانيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى كانت بدايتها مع تدوينه يشكو فيها عبد الرحمن من سوء الخدمات فى المملكة المتحدة، وذلك بعدما كان يتغزل فيها واصفًا إياها ببلد القانون التى تحترم الإنسان وتقدره، وذلك فى مقابل إساءاته المتواصلة للدولة المصرية.

وبعد أن كان عبد الرحمن عز وزملائه المنتمين للجماعة الإرهابية، الذين هربوا إلى بريطانيا، يتغزلون فى مزايا المملكة المتحدة وكافة مؤسساتها فى التعامل مع المواطنين والمقيمين على أراضيها، راح يكيل الذم والإساءة للبلد نفسه، فقال فى تدوينه عبر حسابه على إنستجرام: "أسبوع ونص بدون مياه سخنة فى عز التلج فى بيت فيه طفلين.. وكل يوم ناخد ميعاد يفوتوه وحتى ما يعتذروش ويأجلوه لمعاذ تانى فى نفس اليوم وبعدين يأجلوه لتانى يوم وياريتهم أصلا بيعتذروا، لا إطلاقًا، ده أنت اللى بتتصل ويردوا بعد انتظار أكتر من نص ساعة على التليفون مع رسالة مسجلة سمجة لحد أما يتفضلوا يردوا عليك، أسبوع كامل بهذه الطريقة، وبعدين أخيرًا يوصل السباك.. ها يا عم".



عبد الرحمن عز يشكو معاناته من سباكة بيته فى بريطانيا

وأضاف: "لأ أصل محتاج تغير حاجة ودى مش معايا، لازم اروح أجيبها، يعنى هتجيبها وتيجى، أيوة على طول، وميرجعشى الكذاب ولا نشوف وشه، نتصل..آه معلش أصله مشغول، هييجى بكرة، طب ما اتصلتوش ليه، وكل يوم المفروض تنتظر من الساعة 9 الصبح لحد 5 المغرب، لأن مفيش معاد محدد ييجى فيه، لازم تستناه خلال المدة دى، وبعد ده كله.. ييجى السباك، لا أصل لازم الكهربائى يكون موجود، طب فين المخربائى.. زمانه جاى".

وتابع الإخوانى الهارب، "هو مش المفروض متفقين عالمعاد، آه زمانه جاى.. ييجى الكهربائى، يكون السباك نزل فى المصعد التانى، يكلمه المهربائى بالتليفون، طيب أنا طالع.. أخيرًا يجتمعوا مع بعض وبعد شوية تخبيط وكلام بالإنجليزى الخفى، احنا آسفين ده طلع فيه مشكلة تانية مش هنقدر نحلها دلوقتى، السباك هيروح يجيبها وأنا هاجى بعده على طول، طب امتى يا عم؟.. خلال الأربع ساعات الجايين.. تمام يا اسطى".

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أزمة عبد الرحمن عز مع السباكة فى بريطانيا

واستطرد عبد الرحمن عز، "تعدى ساعة يبدأ المياه فى التسريب، الحقونا يا جدعان.. حالًا جايين فى الطريق.. المطبخ غرق.. الطرقة غرقت.. الريسبشن بدأ.. يا جدعان انتوا فين، جايين.. 10 ساعات بحالهم لحد أما الشقة غرقت وبقينا بنعوم.. اتصال تانى من الكاونسيل: ممكن نخلليها بكرة؟!!!.. يا عم بقولك الشقة غرقانة والمياه سربت عالجيران، وفيه طفلين فى الشقة.. اهو سورى أوكيه آى ويل دو ماى بيست، دونت وورى.. وفى الآخر ييجى السباك يقفل مصدر المياه، وسورى مش هتقدروا تستخدموا المياه لحد بكرة الصبح، طب ليه يا عم ما تصلحوا، مش معايا الأدوات.. يعنى مفيش ضمير ولا احترام للمواعيد، ولا إتقان للعمل، ولا احساس بمعاناة الناس، ولا تقدير للموقف، أهم حاجة فى الآخر متنساش إنى رأيت إسلام بلا مسلمين".

وفى المقابل، سخر منه المغردون على تويتر، ومن شعارات "اللهم هجرة" التى روجوا إليها للخروج من مصر، وقالت شيماء: "بلد الفرنجة اللى صوروها لينا إنها جنة الله فى الأرض.. عبد الرحمن عز معرفش يعمل فيها أشعة إلا بعد سنة وكمان مش عارف يصلح سباكة بيته علشان يشغل مية سخنة.. تخيلوا كده لو دا حصل فى مصر كان هيحصل إيه مع السباك.. يلا معلش"، وأضافت هبة الرفاعى، "مكنش عاجبكم مصر وبتتريقوا عليها إيه رأيكم فى العيشة بره حتموتوا جربنين احنا بنعلى وأنتم فى أسفل سافلين".



سخرية من عبد الرحمن عز على السوشيالميديا