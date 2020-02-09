شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تغرم مزارعا 500 جنيه لاصطحاب حماره بقطار نجع حمادى- الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بهيئة السكة الحديد أن الهيئة بمحافظة الاقصر غرمت مزارعا مبلغ 500 جنيه لاصطحابه حمارا خاصا به داخل القطار رقم 748 ركاب القادم من محطة نجع حمادي متجهاً إلى محافظة الأقصر بعد استقلاله من محطة أبنود التابعة لمركز قنا بعد أن اشتراه من سوق السبت بالقرية.

وأضاف المصدر:" ان الكمسرى لم يشاهد صاحب الحمار وهو يستقل القطار من المحطة التى لايوجد بها خدمات أمنية، خاصة أنها محطة فى قرية ولاتقف بها غير قطارات الركاب، وعند وصوله للعربة شاهد الحمار، وحاول إنزاله من محطة قوص لكن صاحب الحمار هدد بالأنتحار وإلقاء نفسه من القطار.

واكد المصدر :" أن الكمسرى قرر إخطار محطة الأقصر الرئيسة لإنزال الراكب والحمار الذى أشتراه من أحد أسواق محافظة قنا، وتحرير محضر بالواقعة ، وتوقيع الغرامة المقررة فى حالة اصطحاب حيوانات أو طيور بقطارات الركاب.

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تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقنا، صورة لحمار يستقل قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى، والتى آثارت حالة من السخرية.

والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه فى أحد الأعمدة الحديدية داخل عربة القطار، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، وأن أى شخص يستطيع نقل ممنوعات من محطات قطارات الركاب.

وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمثرى بصعود القطار فى ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحب الحمار، وأعتبر البعض أن صورة قطار "المزرعة السعيدة"، مما آثارت السخرية رواد التواصل الإجتماعى.

وقال محمود خالد : أين مشرفو القطارات من تلك الواقعة والكمسارية وكيف تم السماح لصاحب الحمار بالدخول به إلى محطة القطار والركوب به إلى العربة.