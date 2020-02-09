السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مضيفا فى كلمته امام قمة الاتحاد الأفريقي: "أؤكد استعداد مصر لاستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية الخاصة يأتى من واقع مسؤوليتها وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن فى أفريقيًا .

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وأن تكون هذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الافريقى وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع على أن تعرض على هيئة مكتب القمة فى أقرب وقت.

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وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديم التهنئة إلى آبى أحمد رئيس وزراء اثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مقدما التحية والتقدير إلى شعوب القارة الأفريقية التى ندين لها بالثقة من أجل تحميل الرؤساء والقادة للمسئولية لتحويل الواقع الأفريقى إلى مستقبل أفضل ومن أجل الوفاء بالعهد لهذه الشعوب.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاتحاد الأفريقى، شرفت مصر بتولى مسئولية الاتحاد الافريقى على مدار العام الماضى تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، وكان التعاون الصادق والإدارة القوية أبلغ الأثر لتحقيق ما يبلى من طموحات للقارة الأفريقية على صعيد العمل المشترك، متابعا: ولا يخفى عليكم أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، فى إطار حرص مصر على الاطلاع بمسئوليتها بكل صدق وأمانة فى المحافل الاقليمية والقارية كافة.