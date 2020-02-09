شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محطات أتوبيس النقل السريع بمحيط المتحف الكبير تعكس الطابع التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمى بأبو ظبى والتى عقدت تحت عنوان "كيف للحكومات المحلية والإقليمية تشكيل تكنولوجيا جديدة لمستقبل مجتمعاتهم"، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة عدد كبير من دول العالم .

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته على سعى الدولة المصرية ممثلة فى قيادتها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى زيادة التوسع فى مشاركة المجتمع الدولى وزيادة فعاليات الأنشطة التشاركية لتبادل الخبرات والمهارات والمعلومات لتحسين بيئة التنمية المستدامة، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الإلكترونى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات .

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وأكد محافظ الجيزة على أهمية العلاقة بين الحكومات المحلية والتراث الثقافى وتكافؤ الفرص مؤكدً على أهمية إدارة التحضر السريع بطريقة فعالة تعمل على تخطيط المدن لتصبح مكتفاً ذاتياً حيث يشمل هذا التخطيط تمكين قابلية الوصول بين قلب القاهرة والمدن الجديدة من خلال نظام النقل المتكامل، لافتاً أن محافظة الجيزة تعمل للتخطيط نحو مدن متصلة ومتكاملة من خلال دعم مشروعات النقل الجماعى المستدام والذكى مثل مشروع النقل بالحافلات السريعة (brt) القائم بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق العمران بالقاهرة الكبرى خاصة مع محطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بطول 42كم محافظة الجيزة

كما تحرص محافظة الجيزة على الحفاظ على طبع المحافظة التاريخى والثقافى والمعمارى من خلال تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى الجديد وسوف تصمم محطات أتوبيسات النقل السريع بطريقة معمارية تعكس الطابع التاريخى للمنطقة بالإضافة إلى هذه الجهود تم تخصيص محور خاص بالثقافة باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وهى رؤية مصر 2030 حيث تم التأكيد على الأهداف التى تعمل الدولة على تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التراث الثقافى مثل دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد مما يساهم فى تقليص الفجوات الجغرافية فى الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافى الاهلى.

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية دور المحافظات والحكومات فى توافق المشروعات مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والدولية والتى تعزز التحضر المستدام .