شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أطباء مصريون بالولايات المتحدة سيعودون لدعم العمل بمستشفى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، إنها ستقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وعند العودة سيرافقها مجموعة من الأطباء للمشاركة بأعمال مستشفى الناس بشبرا الخيمة، كما ستقوم بزيارة لكندا، وستدعو مجموعة من الأطفال لزيارة المستشفى.

كما وجهت كلمة للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، للشد من أزرها بعد وفاة نجلها.

وزير الشباب: مبادرات شبابية بالتنسيق مع مستشفى الناس لتقديم الدعم لها

فيما قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ستسعى بالتنسيق مع مستشفى الناس بشبرا الخيمة، على إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية لدعم المستشفى، متمنيا انتشار مجموعة من النماذج لهذه المستشفى على مستوى الجمهورية.

فيما وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكر للمهندس أيمن عباس رئيس مجلس الأمناء بالمستشفى، والنائبة أنيسة حسونة، المدير التنفيذى للمستشفى.

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وقال الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدكتورة مايا مرسى أيقونة مصرية فى كل مكان وجدت فيه، موضحا أن الصحة والتعليم هما أساس مصر، مشيرا إلى أن وجود مستشفى الناس سيحسن مكان شبرا الخيمة والمدن التى حولها.

جاء ذلك خلال حضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، ووزيرة التخطيط هالة حلمى السعيد، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور محمد غنيم، وخديجة الجمال، وادكتور مدحت العدل، والفنانة أنوشكا والفنانة الهام شاهين والفنانة درة والفنانة رانيا فريد شوقى والفنانة هانى رمزى والفنانة جنات كابتن حسام البدرى وكابتن محمد بركات وكابتن أحمد حسن، وهشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولي، ورئيس البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وممدوح عباس، والكابتن حسن حمدي، للمشاركة فى احتفالية مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بالحالة رقم 2000.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من النائبة أنيسة حسونة المدير التنفيذى وعضو مجلس النواب، للحضور، ثم كلمة للمهندس إبراهيم محلب.

وتحتضن محافظة القليوبية مستشفى الناس الخيري، والذى يعد أكبر صرح طبى جديد على أرض القليوبية خاص بجراحات قلب الأطفال وعمليات القسطرة والتى بدأت فى إجراء أول جراحة فى 20 نوفمبر العام الماضى بعد تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية على مدار 9 أشهر .

وأتم المستشفى فى هذه المدة القصيرة 60 جراحة قلب و130 قسطرة علاجية خضع لها مرضى القليوبية من الأطفال والكبار بأعلى نظام فندقى فى الخدمة والإقامة وبالمجان حيث لم يدفع أى مريض أي تكاليف مادية.

والمستشفى مجهز حاليا لإجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة ويمكن تحويل أى غرفة عادية لعناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.