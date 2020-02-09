شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "نور حياة" تستأنف عملها بالمدارس الابتدائية فى 10 محافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الأحد، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتستأنف عملها بالمدارس الابتدائية بعد توقفها خلال إجازة منتصف العام، حيث وتجرى القوافل الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية وذلك فى 10 محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، و مطروح مستهدفة أكثر من نص مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم فى المناطق الحضرية.

وأضاف أنه خلال الفصلين الدراسيين الماضيين تم إجراء الكشف الطبى على نحو 630 ألف تلميذ، وتوفير 67 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبى مجانا منهم "36 ألف تلميذ فى 59 مدرسة بمحافظة القليوبية، 90 ألف تلميذ فى 112 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 102 ألف تلميذ فى 149 مدرسة بمحافظة الشرقية، 55 الف تلميذ فى 86 مدرسة بمحافظة بنى سويف، 88 ألف تلميذ فى 121 مدرسة بمحافظة المنيا، ، 102 ألف تلميذ فى 108 مدارس بمحافظة قنا، 47 ألف تلميذ فى 105 مدرسة بمحافظة الأقصر، ، 35 الف تلميذ فى 43 مدرسه بمحافظة السويس ، 66 الف تلميذ فى 76 مدرسة بمحافظة الاسكندرية، 16 الف تلميذ فى 30 مدرسة بمحافظة مطروح".

وأوضح عبد الفتاح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبى، كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التى تكفل تلافى الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر الى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون وذلك فى خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكترونى "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبى لنحو 2 مليون مواطن، والثانى محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبى على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 37037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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