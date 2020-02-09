شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تكافح الجراد بـ7 مناطق حدودية..وتؤكد استمرار عمليات المسح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد عبد ربه مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، إنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يتم حاليا تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازى لمنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى، بالإضافة مكافحة أى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الامطار والتى نتج عنها كساء اخضر ، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

وأضاف "عبد ربة"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم مكافحة حوريات الجراد الصحراوى فى مساحة 20 هكتار بمنطقة حماطة والشيخ الشاذلى، متابعا أنه مازالت أعمال المسح والاستكشاف مستمرة جنوب شرق البلاد فى كل من مرسى علم وحماطة والشلاتين وأبورماد وحلايب والشيخ الشاذلى وابرق للكشف عن أى إصابات والتعامل معها فور اكتشافها.

Advertisements

وقال المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد، إن لجان مسح واستكشاف الجراد لم ترصد دخول أى أسراب إلى الأراضى المصرية من على الحدود المصرية، مضيفا أن هناك لجانا تعمل حاليا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى، والوضع آمن، ولجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الأمطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء أخضر وهو المصدر الرئيسى لتغذية الجراد الصحراوى .

وأضاف، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بعد مناطق حدودية، وهناك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد الصحراوى إن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل أثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى والنطاط