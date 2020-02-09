شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: انتظام 2.4 مليون طالب بالمدارس وبدء تسليم الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام أكثر من 2 مليون و400 ألف طالب وطالبة فى 5317 مدرسة فنى وعام بالعاصمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وتفقد نواب المحافظ للمناطق الاربعة ومدير مديرية التربية والتعليم عدد من المدارس للتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وانتظام الجدول الدراسى وسد العجز فى المعلمين، حيث تم عمل توعية صحية للطلاب بجميع المدارس فى طابور الصباح والحصة الأولى، بالإضافة إلى وجود زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور مرورا بالفصول بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، مع التأكد من تفعيل غرف الملاحظة وإمدادها بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، ونشر الاجراءات الوقائية فى لوحة الاعلانات المدرسية .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات التعليمية تم خلاله مناقشة استعدادات المديرية للفصل الدراسى الثانى لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم سد العجز فى المعلمين من خلال قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس وفق الشروط التى حددتها وزارة التربية والتعليم كأن يكون المتطوع خريج كلية تربية ويخضع لمقابلة شخصية ، كما أنه سيتم تدريبه ومنحه شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته عن ثلاثة أشهر .

واستقبلت قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.