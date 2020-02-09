"السكة الحديد" تضيف 3 عربات مكيفة لقطاري "بورسعيد / سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري "بورسعيد/ سوهاج"، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام 186/185 بورسعيد / سوهاج والعكس.

وبحسب التعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي بورسعيد/ سوهاج من بورسعيد يوم 10/2/2020 الساعة 8.30 صباحاً ويصل سوهاج الساعة 21.30 مساءً بتركيب عدد 3 عربات مكيفة أسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي سوهاج / بورسعيد يوم 11/2/2020 الساعة 00.00 صباحاً ويصل بورسعيد الساعة 12.40 ظهراً بنفس تركيب عربات القطار رقم 186 .

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وبحسب بيان، أتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، خاصة بعد قيامه بافتتاح محطة سكك حديد بورسعيد للجمهور بعد تطويرها قامت الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة سبق وأن عدلت يوم الجمعة الموافق 7/2/ 2020 تركيب عربات القطارات أرقام 227/230/233/236/241/244 بين طنطا / الزقازيق والعكس بحيث يتكون كل قطار من عدد 6 عربات مطورة سيماف جديدة، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة بشأن توطين صناعة السكة الحديد داخل جمهورية مصر العربية، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وقد سبق وأن تعاقده الهيئة مع مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» بخصوص تحديث عدد 200 عربة مطورة.