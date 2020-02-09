البرلمان يكشف حقيقة صرف 1250 جنيها على البطاقات لكل مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد عشماوي، بشأن الشائعة التي ترددت مؤخرا عن صرف 1250 جنيها لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين.
وقال النائب أسامة شرشر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن جماعة الإخوان استغلت مثل تلك الشائعات، لإصابة المواطنين بالإحباط والترويج بأن الدولة لا تفي بوعودها، رغم أنه لم يخرج مسئول حكومي بأي تصريح بشأن تلك المبادرة.
وتابع: هذه الشائعة كانت سببا رئيسيا في استدعاء وزارة الإعلام من جديد، خاصة أن الهيئات الإعلامية المختلفة، لم تصدر أي بيان لنفي مثل تلك الشائعات التي استغلها الإخوان لخلق حاجز من عدم الثقة بعد استغلال اسم رئيس الجمهورية لخلق بلبلة.
وأشار شرشر، إلى أن الأجهزة الإعلامية والهيئات الوطنية لم تتصدى لمثل تلك الشائعة وكأنها في وادي والدولة في وادى آخر، مؤكدا أن هناك بعض الصحف التي نقلت مثل تلك التصريحات المغلوطة.
وطالب شرشر بضرورة عقد جلسات استماع المتحدثين الرسميين بمختلف الوزارات، للاستماع إليهم والاستعانة بخبراء متخصصين لتدرببهم على سرعة مواجهة الشائعات.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوجيه سؤال لرئيس الغرف التجارية للاستفسار عن موقف المبادرة إلزاما لما أعلنت عنه باعتبار أن الشائعة صدرت من أحد أعضائها.
كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام، لاستببان الحقائق ومواجهة الشائعات.
يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه أحمد كمال مساعد وزير التموين، خلال الاجتماع، أن المبادرة لم تصدر عن وزارة التموين، ولم يتم التنسيق معها حول هذا الشأن من أي جهة بشأن تفاصيل المبادرة وآلية تنفيذها.
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