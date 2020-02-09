بالصور- وزيرة الصحة تشيد باستعدادات الأقصر لتطبيق منظومة التأمين الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في وحدتي طب الأسرة "الشيخ موسى، والحبيل"، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

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وقال "مجاهد" إن الوزيرة تفقدت وحدة صحة الشيخ موسي، والتي تخدم حوالي 24 ألف مواطنا، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار واطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتي تخطت نسبة 80%.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتي تخدم حوالي 23 ألف مواطنا، مشيدة بمعدل التنفيذ، موضحة أنه يجري توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.