محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أطلقت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال بشبرا، مبادرة تحت عنوان (قلب أمين) وتشمل جلسات تدريبية للطلاب ومن يريد تعلم الإسعافات الأولية. ونالت المبادرة إعجاب الحضور، خلال افتتاح مستشفى الناس للأطفال بشبرا، اليوم الأحد، بحضور وزراء وفنانين ونواب وشخصيات عامة، حيث أعلن ممدوح عباس، رئيس مؤسسة الجود وأحد أهم الشركاء في بناء المستشفى، دعم المبادرة بـ4 ملايين جنيه، كما بكت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أثناء إطلاق المبادرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنيسة حسونة تطلق مبادرة "قلب أمين" ومايا مرسي تبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.