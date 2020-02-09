وزير الكهرباء: لدينا 57 مليار جنيه لدى الشركات ومؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن إجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه طبقا لآخر إحصائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وأكد الوزير على أن الجميع في الدولة المصرية يعلم ـن الصناعة والزراعة هي مقومات التنمية لمصر.

ولفت إلى أنه يتم العمل في حكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة من أجل ذلك، والطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، كانت من أجل الزراعة والصناعة والتنمية.

وتابع: "نعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، بحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية بدلا من مدخل واحد ومصدر واحد للتغذية".​