ممدوح عباس يهاجم وزيرة الصحة بسبب غيابها عن حفل افتتاح مستشفى الناس للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، غياب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن حفل افتتاح مستشفى الناس رسميًا، اليوم الأحد.

وقال عباس، خلال كلمته بحفل الافتتاح: "أُعاتب الوزيرة هالة زايد لعدم وجودها عندما نتكلم عن مستشفى خيري به 600 غرفة بطاقة أكبر من القصير العيني، هذا الصرح خيري ويخدم الفقراء والغلابة فلا أعلم سببا لغياب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة".

وتابع ممدوح عباس: "رغم إنها المفروض تكون فرحانة بالمستشفى لأنها هتخفف عنها وعن قطاع الصحة في مصر"، مؤكدًا: "لو مجدي يعقوب كان في مصر كنت هروح أجيبه يحضر وكان هيبقي فرحان أوي لوجوده معانا".