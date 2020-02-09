"البيئة": برنامج تدريب لرفع قدرات العاملين بموانئ الإسكندرية ودمياط والدخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع وزارة النقل برنامجًا تدريبيًا لرفع قدرات العاملين بإدارات البيئة بهيئة ميناء الإسكندرية ومينائي دمياط والدخيلة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمرور على الموانىء والعمل على رفع القدرات البيئية للعاملين بها وفي ضوء توصيات اللجنة المشكلة للمرور على الموانئ المصرية.

وتضمن البرنامج تدريب العاملين على كيفية تطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانىء، فضلًا عن موضوعات حول الحد من مخاطر التلوث البحري الناتج من السفن الموجودة في الميناء وخطط الطوارىء الوطنية، بالإضافة إلى تقييم التأثير البيئي وإعداد السجلات البيئية للمشروعات علاوة على التعريف بقانون البيئة والاتفاقيات الدولية ونظم الإدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وبرامج رصد الهواء والمياه.

يذكر أن اللجنة المشكلة للمرور على الموانئ المصرية هي لجنة تتولى تقييم الوضع البيئي للموانئ للتعرف على الإجراءات المتخذة للحد من التلوث البحري الناتج من السفن ومدى مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية.