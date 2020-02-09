التموين تطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يطلق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يوم الأربعاء المقبل خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتماني".

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ذلك سيكون بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والشخصيات العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.​