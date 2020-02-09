بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 28 كيلو حشيش وهيروين بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة فايد والإسماعيلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما 28 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و150 جرام لمخدر الهيروين.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قامت بحملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزي شرطة (فايد، الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية، لضبط العناصر الإجرامية التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
وأسفرت عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد – سبق اتهامه فى قضية مخدرات)، في كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه، وبحوزته (عدد278 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام -مبلغ مالي قدره 58 ألف جنيه- و2 هاتف محمول ).
كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام ).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي )1,960,000) مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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